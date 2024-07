Pesaro indagine sui soldi alle associazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) e Antonella Marchionni Appalti senza gara efacili. La Procura diha aperto sull’onda di un’inchiesta de il Resto del Carlino un fascicolo d’per accertare i rapporti tra il Comune die dueculturali (Opera Maestra e Stella Polare) a cui, dal 2020, sono stati pagati 464.585,3 euro in contributi e affidamenti diretti. Si tratta di due no profit senza dipendenti e senza Durc che condividono la stessa sede legale a casa del presidente di Opera Maestra Stefano Esposto, un tempo accompagnatore ai concerti e poi improvvisamente destinatario di grandi risorse comunali per ogni cosa, dalla manutenzione dell’impianto idraulico di un immobile del Comune a quella del verde (in un’area fatta di cemento), passando per feste natalizie, palio dei bracieri, murales, juke box per strada o il casco formato gigante di Valentino Rossi.