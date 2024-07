Per non restare un mondo in fame

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 luglio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dell’editoriale a firma di Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), pubblicato su Avvenire sabato 27 luglio 2024. di Enrico Giovannini Nel film di animazione “Inside out” si racconta di come i comportamenti di una bambina (divenuta adolescente nel sequel) siano frutto di una continua “battaglia” tra sentimenti contrastanti: gioia, rabbia, tristezza, ecc. Usando lo stesso meccanismo per descrivere come reagiamo alle notizie sullae la malnutrizione nel, credo che i protagonisti del film sarebbero: noia, scetticismo, assuefazione, disinteresse e così via. Purtroppo, il nostro cinismo non risolve, e non risolverà in futuro, questo problema che affligge oltre 730 milioni di persone in tutto il, circa il 9% della popolazione mondiale.