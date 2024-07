Parigi 2024 Maldini argento e Monna bronzo in finale pistola 10 metri

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 28 luglio 2024) (Adnkronos) – Federico Nilomedaglia d’nelladella10alle Olimpiadi di. Paoloconquista ilnella stessa gara. L’oro è andato al cinese Xie Wu, che si impone con lo score di 240.9.chiude con 240.0,con 218.6. Mai due azzurri erano riusciti a salire insieme sul podio in una gara olimpica di tiro a segno. L’Italia torna a medaglia in questa specialità dopo la medaglia d’oro di Roberto Di Donna ad Atlanta 1996 e la medaglia d’vinta da Luca Tesconi a Londra 2012. L’Italia sale a 5 medaglie ai Giochi di: 2 argenti e 3 bronzi sinora per gli azzurri. “Queste due medaglie sono una soddisfazione immensa, frutto di un lavoro durato due anni e mezzo”, dice Costantino Vespasiano, Presidente dell’Unione Italiana di Tiro a Segno.