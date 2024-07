Nicola Turetta | Chiedo scusa per le fesserie che ho detto In carcere parlavo da padre disperato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 28 luglio 2024) “per quello che hoa mio figlio. Gli hosolo tante. Non ho mai pensato che i femminicidi fossero una cosa normale. Erano frasi senza senso. Temevo che Filippo si suicidasse”: cosìdel giovane ina Montorio (Verona) con l’accusa di avere ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin, in una intervista al Corriere del Veneto, dopo che il colloquio con il figlio (avvenuto il 3 dicembre scorso ed intercettato) è stato reso noto.“C’erano stati tre suicidi a Montorio in quei giorni – prosegue– Ci avevano appena riferito che anche nostro figlio era a rischio. Quegli instanti per noi erano devastanti. Non sapevamo come gestirli. Vi prego, non prendete in considerazione quelle stupide frasi. Vi supplico, siate comprensivi”.