Montesarchio beneficiario del fondo per le mense biologiche | Aumenta la qualità

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco diCarmelo Sandomenico e l’assessore all’Istruzione Marcella Sorrentino sul servizio mensa scolastica dichiarano: “Comunichiamo con piacere e orgoglio che il Comune diè risultato tra i beneficiari delper le.Un finanziamento assegnato solo ad altri quattro comuni della Campania, e che permetterà di promuovere l’utilizzo di alimenti e prodotti biologici in mensa scolastica.A tal proposito, nel bando per l’assegnazione del servizio di refezione scolastica, appena pubblicato dall’ente, abbiamo voluto prevedere una premialità proprio per l’utilizzo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali, provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori di agricoltura sociale”.