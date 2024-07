Montagna incantata Mann ancora sulla Futa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Dal 2003, ogni estate, il grande cimitero germanico delladiventa uno straordinario, tragico palcoscenico. Lo è sempre, dal momento in cui fu costruito, potente monito all’umanità sull’assurdità delle guerre, con le sepolture di oltre trentamila giovani soldati tedeschi, morti in Italia durante la seconda guerra mondiale. Ma lo diventa in modo speciale ogni volta che Archivio Zeta, la compagnia di Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti vi porta il proprio spettacolo . Perché inizialmente e soprattutto con le tragedie dell’antica Grecia, si raccontano vita e morte, dolore e passione. E se stavolta si è scelto un grande autore tedesco del Novecento, Thomas, le eterne tematiche della guerra e della morte risuonano ancor più vive e drammatiche.