Inzaghi | Inter al lavoro col sorriso Tutti felici di essere insieme!

(Di domenica 28 luglio 2024) Simonenon può chesoddisfatto della suadopo un altro successo in amichevole. Dopo la vittoria sul Las Palmas l’allenatore piacentino fa il punto sulla preparazione dei nerazzurri. PREPARAZIONE – Gol, fluidità di gioco, velocità, intesa: questo ciò che ha dimostrato e prodotto anche ieri sera l’di Simone. La terza amichevole, in scena a Cesena contro il Las Palmas, ha visto predominare i nerazzurri per 3-0, firmato dalla doppietta di Mehdi Taremi e la prodezza di Federico Dimarco. Dopo un’altra buona prova del genere, utile a prepararsi per la prossima impegnativa stagione, misternon può chefiero e soddisfatto dei suoi ragazzi e non solo per l’atteggiamento in campo.dipinge la sua