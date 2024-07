Green Run Vallombrosa Trail foto e classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Reggello (Firenze), 28 luglio 2024 – L'11esima edizione delRunha visto ancora una volta il successo di una gara immersa nella natura e nella solidarietà. Con un percorso principale di 20 chilometri e una versione ridotta di 10 chilometri, affrontabile anche in staffetta, l'evento si è svolto in uno dei luoghi più suggestivi della Toscana, con partenza e arrivo nel grande prato verde di. Il percorso si snoda per il 95% all'interno della foresta biogenetica, un'area protetta che offre ai partecipanti un'esperienza unica tra paesaggi mozzafiato e aria pura, culminando a un'altitudine di 1400 metri. Tra i punti di maggior interesse, il passaggio scenico vicino alle pale eoliche, immortalato dallegrafie della Etd Regalami un Sorriso, ha offerto un'opportunità di sensibilizzazione sull'importanza delle energie rinnovabili.