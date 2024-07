Firenze alla scoperta degli spazi verdi tra teatro e musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio 2024 -dicon “Naturesimo”ricerca dell’anello di congiunzione tra l’uomo e le piante e dedicato a piccoli nuclei di spettatori. Nella tappa di martedì 30 luglio della rassegna “Urbano Fantastico”, a cura di Cantiere Obraz, alle 19 anel Giardino della Catena del parco delle Cascine, va in scena "Naturesimo: Piante e Guerra". Attraverso ile lasi parla di impatto ambientale della guerra sulle nostre riserve, resilienzaalberi. Ilincontra la scienza e la, trovando un momento per riflettere sulle condizioni del pianeta, confrontando l’intelligenza biologica delle piante e i comportamenti umani. Un viaggio concettuale in equilibrio tra pensiero scientifico e filosofia, tra