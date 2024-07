Fetai esalta Asllani | Lui è quello che mi motiva di più Gioca in un top club europeo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) Feta, calciatore della squadra croata del Nogometni klub LokoZagreb, ha lodato il compagno di nazionale Kristjan, sottolineando di guardare a lui come un modello per il futuro. L’APPREZZAMENTO – Feta, centrocampista del Nogometni klub LokoZagreb, ha rilasciato un’intervista al portale albanese Supersport.al, in cui si è espresso anche in merito al suo connazionale Kristjan. Il centrocampista delcroato ha posto l’accento sul valore che il calciatore dell’Inter riveste come modello cui ispirarsi per il futuro: «Iltore che midi più. La sua carriera è in crescita ein un grandecome l’Inter, ha fatto ottime prestazioni anche agli Europei ed è untore molto importante per la Nazionale albanese».