Festival itinerante La Notte della Taranta 50 appuntamenti verso il Concertone

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di domenica 28 luglio 2024) Al via sabato 3 agosto nella cornice di Corigliano d’Otranto ilLache fino al 22 agosto accende l’estate salentina. Diciannove comuni coinvolti per oltre cinquanta eventi con il tradizionale gran finale il 24 agosto a Melpignano (LE) con ildiretto da Shablo. La tappa inaugurale dell’edizione 2024 (il cui tema è quelloresponsabilità) è Corigliano d’Otranto, con lain parata – le vieTerra del Rimorso. La manifestazione coinvolge musicisti e danzatori che si esibiranno lungo le vie del centro storico partendo dall’atrio del Castello Volante. La rassegna conferma, dunque, il fortunato formatche unisce tradizioni e cultura locali per esaltare la storia dei centri storici del Salento a ritmo di pizzica.