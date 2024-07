EA SPORTS FC 25 – Ecco il video del primo deep dive del gameplay

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 28 luglio 2024) EAFC 25: è on-line ildeldeldel gioco più atteso dell’anno per milioni digiocatori EAha recentemente svelato ildeldedicato aldi EAFC 25, promettendo una rivoluzione nel modo in cui viviamo il calcio virtuale. Grazie alla collaborazione con Opta, leader nell’analisi dei dati sportivi, è stato sviluppato il sistema FC IQ, destinato a cambiare radicalmente la fedeltà e il realismo delle partite digitali. EA2025-Notizie.comIl cuore delle novità introdotte in EAFC 25 è rappresentato dal sistema FC IQ. Questo avanzamento tecnologico si basa sull’analisi di miliardi di dati relativi ai calciatori, raccolti grazie alla partnership con Opta