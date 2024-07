È morta a Lisbona la cantante Mísia icona del Novo Fado portoghese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024)– È scomparsa aall’età di 69 anni, una delle principali interpreti del. La, malata da tempo, lascia un’eredità artistica di straordinario valore. Nata nel 1955 a Oporto come Susana Maria Alfonso de Aguiar, era figlia di padree madre catalana. Dopo aver vissuto a lungo tra Madrid e Barcellona,era tornata in Portogallo per dedicarsi alla musica, rivoluzionando lo stile tradizionale delcon il suo primo album omonimo del 1991. Il suo nome d’arte,, è ispirato a Misia Sert, musicista e modella russa che fu musa di molti artisti nella Parigi dei primi anni del XX secolo. Durante la sua carriera trentennale,ha pubblicato numerosi album, l’ultimo dei quali, “Animal Sentimental”, è uscito nel 2022.