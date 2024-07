Dove vedere in tv Italia-Egitto di volley Olimpiadi | data orario streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Martedì 30 luglio di gioca, seconda partita del girone delledi Parigi 2024 dimaschile. Per la nazionale azzurra, dopo il favoloso debutto vincente contro il Brasile per 3-1, c’è la possibilità di sigillare i quarti di finale contro gli abbordabili nordafricani. I ragazzi di Fefè De Giorgi hanno risposto presente, impattando nella manifestazione a Cinque Cerchi come meglio non potevano. Una vittoria netta sul Brasile, storica bestia nera degli azzurri in questo torneo, che dà grande morale e slancio al percorso di Simone Giannelli e compagni. Un primo set recuperato per i capelli, un secondo quasi buttato via e poi vinto ai vantaggi, un terzo sofferto e un quarto dominato. C’è stato un po’ di tutto nell’esordiono, che ha confermato però la forza e la bontà della squadra. La seconda partita, sulla carta, è molto più semplice.