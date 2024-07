Bombardamento israeliano su una scuola a Gaza almeno 30 morti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 luglio 2024) Unin unaha provocato30nel centro di. “Ladi Jadija, che ospitava un’unità medica di fortuna nella zona di Deir Al Balah, è stata recentemente presa di mira in un attacco che ha provocato 30 martiri e più di cento feriti”, ha dichiarato il Ministero della Difesa. L’edificio secondo l’intelligence israeliana sarebbe stato un centro di comando controllato dai terroristi. “Poco fa, in un attacco basato su precise informazioni di intelligence delle IDF e dell’ISA, i terroristi che operavano in un centro di comando e controllo di Hamas all’interno del complesso dellaKhadija nellacentrale sono stati colpiti” spiegano i militari di Tel Aviv nella nota.