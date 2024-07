Agente di polizia fuori servizio salva surfista attaccato da uno squalo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 28 luglio 2024) Un ragazzo di 23 anni è statoda unomentre surfava, provvidenziale l’intervento di un poliziotto perrgli la vita Quelle dele dellosono spesso due figure complementari in una storia o in una vicenda di cronaca. Il primo si destreggia tra le onde, il secondo gli gira intorno in attesa che cada. Un racconto romanzato, sicuramente, ma non troppo distante dalla realtà. Effettivamente, è vero che di solito gli amanti delle tavole sono tra i più vulnerabili agli attacchi di questi predatori marini. Le zone dove solitamente si attua questa pratica sportiva, sono spesso popolate da squali di diverse specie che trovano in quell’habitat le condizioni naturali per la propria vita e sopravvivenza. Unohaundi 23 anni (Pixabay) – Notizie.comQuello del contesto è uno dei motivi che favorisce queste aggressioni, ma non l’unico.