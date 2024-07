Wdw 2024 Bagnaia si prende la ‘Race of Champions’ | battuti Iannone e Marquez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Misano, 27 luglio– Ok, lo spettacolo, lo show del Wdw, ma quando si corre, lo si fa per vincere. E cosìsi è preso la “Race of Champions” proprio alla sua maniera: partenza perfetta, allungo di prepotenza e addio a chi, comeha messo sì la firma su una gara da applausi, ma alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto sul podio. Tanto spettacolo e tante emozioni, a Misano nella seconda giornata del World Ducati Week. Pubblico da Gp, tutti presenti i piloti Ducati e tanta curiosità per assaporare le prestazioni della Panigale V4 2025, il gioiello che Borgo Panigale ha acceso e presentato al mondo in occasione della tre giorni del Wdw.