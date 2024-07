Temptation Island 11 Raul Dumitras svela qual è il lavoro che gli consente di guadagnare 6 stipendi al mese

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 27 luglio 2024)è stato sicuramente uno dei protagonisti assoluti di quest’ultima stagione di. Il reality delle tentazioni, arrivato alla sua undicesima edizione, ha ottenuto ascolti da record, riuscendo così a conquistarsi il primato del programma in assoluto più visto durante la stagione estiva. Adesso in tanti aspettano il ritorno dia settembre. Il suo successo è dato anche dai protagonisti che hanno messo a nudo i loro sentimenti e soprattutto le loro relazioni. Tra questi ancheche, insieme alla sua fidanzata Martina De Ioannon, ha intrapreso questo viaggio nei sentimenti. Per loro però le cose non sono andate a buon fine e i due sono usciti dal programma separati. Ildopo, entrambi hanno raccontato, che i rapporti si sono del tutto interrotti.