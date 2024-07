Storia del successo del tartufo più famoso d' Italia | memorie di quando la cena fuori in pizzeria con l’Antica gelateria del corso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 27 luglio 2024) Quattro scritte sbiadite facevano capolino dalla sezione del menu plastificato, sempre le stesse. Panna cotta (frutti di bosco o cioccolato), creme brulée, tiramisù, in primavera fragole con la panna altrimenti frutta mista o una crostata casereccia. Talvolta neanche questi, ma poco importava: bastava guardare nel frigo schiacciato all'angolo della sala, e lì sì che c’era l’artiglieria pesante. Tartufi bianchi dal ripieno scuro al caffè, neri al cioccolato con cuore alla crema, cocco, limone e le «tentazioni», bicchierini sormontati da granella o amarene sciroppate. Erano i dessert delle pizzerie di una volta, semplici e immancabili insieme al sorbetto al limone «per sgrassare». Ripetitivi, inamovibili, eppure non stancavano mai. Quell'elegante caffè di Parma Oggi il mondo della pizza è – per fortuna – molto cambiato. Impasti e topping si sono evoluti e così anche la carta dei dolci.