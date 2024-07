‘RDS Summer Festival’ Sul palco Paola e Chiara Articolo 31 e tanti altri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Oggi la seconda serata di RDSFestival, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, in piazzale Fellini, a Rimini. Dopo il primo piatto di ieri, con Angelina Mango, Cioffi, Geolier, Mahmood, Rose Villain e SLF, oggi tocca ad31, Holden, Kaze, Mameli,(foto) e Rocco Hunt. La tappa è completamente gratuita e ad accesso libero fino a esaurimento posti. Già nel tardo pomeriggio la piazza aprirà al pubblico e trasporterà i presenti in un vortice di luci ed emozioni, attraverso la presenza di installazioni luminose di varie forme e colori che prenderanno vita regalando ai presenti un’esperienza immersiva per un’estate indimenticabile.