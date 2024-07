Parigi 2024 l’ira dei vescovi francesi contro la cerimonia d’apertura | Irriso il cristianesimo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024)e lacon l’Ultima cena trasformata in un’esibizione drag queen scatenano la reazione della Conferenza episcopale francese, che attacca ad alzo zero l’organizzazione dei Giochi riaffermando una spaccatura netta tra il mondo cattolico e la maggioranza(minoranza) che governa il Paese. L’affondo dei: “Ferito il senso delle Olimpiadi” “Ladi apertura proposta dal Comitato organizzativo dei Giochi Olimpici prevedeva purtroppo scene di derisione e di scherno del, che deploriamo profondamente”, sostiene la nota della Conferenza episcopale francese, presieduta da Éric Marie de Moulins d’Amieu de Beaufort. Id’Oltralpe fanno riferimento alla parodia dell’ Ultima cena di Leonardo in cui il Cristo viene sostituito da una donna obesa, mentre figure queer e trans (anche un bambino) raffigurano i suoi apostoli.