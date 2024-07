Pallamano calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 27 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Dopo lo straordinario “antipasto” dell’altro giorno con lafemminile, anche lamaschile inaugura ail suo torneo a Cinque Cerchi, che mette in palio tre medaglie. Si comincia, sabato 27, dalle ore 09.00 per poi proseguire con l’ultimo match che inizierà alle 21.00. Nell’ordine, all’Arena Paris Sud 6, si disputeranno: Spagna-Slovenia (Gruppo A), Ungheria – Egitto (Gruppo B), Croazia – Giappone (Gruppo A), Norvegia – Argentina (Gruppo B), Germania – Svezia (Gruppo A) e infine un attesissimo Danimarca – Francia (Gruppo B), remake della finale olimpica di Tokyo 2020, ma non solo; basti pensare agli ultimi Europei. Il torneo olimpico disi giocherà da giovedì 25a domenica 11 agosto.