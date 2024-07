Nuoto Thomas Ceccon in gara alle Olimpiadi il 28 luglio nei 100 dorso I principali rivali per il titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Quarta batteria dei 100per, domani nella “Paris La Defense Arena“, la “Casa” delin questedi Parigi. Nella piscina francese il veneto vorrà chiudere il cerchio o i “Cinque Cerchi”, fate voi, dopo aver conquistato nel triennio che ha portato a questi Giochi ori mondiali ed europei, oltre ad aver siglato il nuovo record del mondo della distanza menzionata a Budapest due anni fa (51.60). Non è stata una stagione olimpica semplice per. I presupposti erano stati molto interessanti, se si pensa a quel fantastico 52.27 nuotato in Coppa del Mondo lo scorso ottobre. Da quel momento, però, tanti contrattempi e un infortunio alla mano che ne ha rntato la tabella di marcia in avvicinamento alla rassegna parigina. Serviva una scossa e questa è arrivata nel Trofeo Settecolli, visto il 52.43 (record della manifestazione) nuotato in pieno carico.