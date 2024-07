Napoli Lukaku riceve già indicazioni dallo staff di Conte Si attende solo l’ok a Osimhen-Psg Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2024) Gli ultimi aggiornamenti sul mercato dele sul ritiro della squadra a Castel di Sangro dall’inviato di Sky Sport, Francesco Modugno. Tutto il mercato delruota intorno alla cessione di. Nel frattempo De Laurentiis in viaggio verso Castel di Sangro. De Laurentiis sta arrivando a Castel di Sangro Le parole di Modugno: «Stasera toccherà ad Antoniore l’abbraccio dei tifosi a Castel di Sangro. In arrivo anche De Laurentiis. Oggi doppia seduta, la mattina secretata da. Il pomeriggio la possibilità di documentare l’allenamento. Domani l’amichevole con gli albanesi dell’Egnatia. Quando arriva il presidente, qualcosa sul mercato si muove sempre. Le questioni sono quelle di sempre: la cessione diin entrata. Sulla trequarti un esterno come Neres o come Berardi piacciono. In uscita anche Gaetano.