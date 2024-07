LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | bene il 4 di coppia è in finale! Deludono i doppi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:10 Termina anche la nostratestuale. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:09 Si chiude qui dunque la prima giornata dedicata alle batterie deldelledi2024. Per l’Italia buoni segnali dal 4 dimaschile, balzato incon il secondo crono. Rimandati ai ripescaggi i due, che hanno destato tutt’altro che ottime impressioni. Appuntamento a domani con i ripescaggi e le nuove batterie. 13:07 Gran Bretagna di Henry, Scott, Anderson e Brayshaw che aumenta i colpi e va a vincere con il tempo di 6:13.35 dinanzi alla Germania. 13:03 A metà gara Gran Bretagna, Svizzera e Germania racchiuse in un fazzoletto di poco più di due secondi.