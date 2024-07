LIVE Bolelli Vavassori-Carreno Busta Granollers Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | programma che non inizia prima delle 14 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 Buongiorno amici di OA Sport. Il match tracomincerà in ritardo: sul Campo 11 ilnon è ancora cominciato a causa della pioggia. Dopo il doppio tra Koepfer/Struff e Mektic/Pavic, toccherà agli azzurri.che non inizierà comunque14.30. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel primo turno del torneo olimpico di doppio maschile. Simonee Andreaaffrontano gli spagnoli Pabloe Marcel. Comincia il cammino per le teste di serie numero 1 del tabellone di doppio maschile:comandano infatti il seeding dopo il forfait di Jannik Sinner che doveva far coppia con Lorenzo Musetti.