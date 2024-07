L’inizio atteso per l’Italia alle Olimpiadi | l’oro era complicato 3 medaglie da mettere in conto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Trerappresentano un buon inizio di Olimpiade per. Sostanzialmente era quello che ci aspettavamo. Le carte per salire sul podio erano sostanzialmente sei, dunque ci sta che se ne siano materializzate la metà. Come sempre accade ai Giochi, spesso il risultato migliore arriva dai meno attesi, mentre i favoriti rimangono con un pugno di mosche. È mancato, ma anche questo era dain preventivo, come peraltro vi avevamo anticipato nelle nostre previsioni giornaliere. Filippo Ganna è stato il miglior cronoman in circolazione nel biennio 2020-2021, quando si laureò per due volte campione del mondo. Ai Giochi di Tokyo 2020 sarebbe stato l’uomo da battere, peccato che quel percorso fosse adatto a corridori da Grandi Giri, con salite a volontà che, non a caso, premiarono lo sloveno Primoz Roglic. Oggi Ganna non è più il numero 1 della specialità.