L’impatto economico delle Olimpiadi 2024 su Parigi e la Francia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 27 luglio 2024) A 100 anni di distanza dall’ultima edizione,si appresta a ospitare nuovamente il più importante evento sportivo del mondo. Ledelsono un’opportunità storica per la città e laintera, perché organizzare i Giochi significa ottenere diversi benefici economici e sociali. Dal 26 luglio all’11 agosto, la capitale d’Oltralpe accoglierà atleti di fama internazionale, tutti in cerca della prestigiosa medaglia d’oro. Ma oltre alla gloria sportiva, lerappresentano un’importante occasione economica e sociale per la, in particolare per la regione dell’Île-de-France. Investimenti e costi per leUn’analisi del Centre de Droit et d’Economie du Sport (Cdes), commissionata dal Comitato Olimpico Internazionale, stima chedivarierà tra i 6,7 miliardi e gli 11,7 miliardi di euro.