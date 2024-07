La costa salernitana dove il tempo si ferma

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) La costieraè un tratto di litorale campano che si estende per circa 50 chilometri tra il Golfo di Salerno e il Golfo di Policastro. Questa zona, ricca di storia e bellezze naturali, nasconde tesori archeologici di inestimabile valore che raccontano millenni di storia umana. Dalle antiche colonie greche alle ville romane, passando per i resti di insediamenti medievali, la costieraoffre un viaggio nelsenza eguali. In questo articolo, esploreremo alcuni dei siti archeologici più affascinanti di questa regione, immergendoci nella loro storia e scoprendo i segreti che custodiscono. Paestum, la magnifica città greca Iniziamo il nostro viaggio da Paestum, uno dei siti archeologici più importanti e meglio conservati d’Italia. Fondata dai Greci intorno al 600 a.C.