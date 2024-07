I sogni sono al Completo Portale Bertoli e Ugolotti Gli azzurri vanno a caccia della sorpresa a Versailles

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Oggi ala prova di dressage del concorsofarà riecheggiare le atmosfere barocche care al Re Sole, che edificò la celebre reggia e i giardini. In tale scenario, davvero unico, il primo a partire questa mattina sarà Emilianosul baio Future (ore 10.57), seguiranno Evelinae Fidji de Melèzes (ore 14.51), infine Giovannisu Swirly Temptress (ore 18.00). A bordo campo, pronto a entrare in "scramble" in qualunque momento, se ce ne fosse bisogno, resta Pietro Sandei con Rubis de Prère.tutti militari ma qui non indosseranno l’uniforme, come vuole la regola olimpica.