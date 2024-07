Francisco Cerundolo beffa Musetti e vince a Umago | che rimpianti dopo tre ore di battaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)torna are un titolo ATPoltre un anno di attesa!i trionfi a Bastad e a Eastbourne, l’argentinoun altro ATP 250 adbattendo in rimonta in finale Lorenzocon il punteggio di 2-6 6-4 7-6(5) in tre ore di gioco. Diversiper il carrarino che ha servito per il match sul 5-4 del terzo set e non è riuscito a chiudere. Domani mattina i due giocatori voleranno a Parigi per giocare il primo turno alle Olimpiadi.i primi quattro game di studio, èa mettere pressione nel quinto game in risposta: un gran dritto a sventaglio e una splendida sbracciata con il rovescio lungolinea gli regalano il break che lo conduce sul 3-2.