F1 qualifiche GP Belgio | Leclerc sorprende e fa la magia a Spa

(Di sabato 27 luglio 2024) Charlesha fatto una vera e propriasul circuito di Spa-Francorchamps. In occasione delledel Gran Premio del, il monegasco della Ferrari ottiene la pole position.ringrazia Max Verstappen, penalizzato dopo la sostituzione dell’ICE, e ottiene la prima casella nonostante il suo fosse il secondo miglior tempo di giornata. Il tempo siglato dal numero sedici è però tutt’altro che banale. Ferrari si dimostra così una valida avversaria per domani: i problemi di bouncing sembrano essersi ridotti in queste condizioni, con una velocità di punta minore rispetto a quelle registrare su una pista asciutta.torna così in prima fila, riscattandosi dopo una serie di fine settimana da dimenticare.