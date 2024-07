Equitazione che beffa per Emiliano Portale! Grande prestazione poi arriva la squalifica per il cavallo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Il concorso completo di, alle Olimpiadi di Parigi 2024, si apre con emozioni molto contrastanti per la squadra italiana di scena a Versailles. Nel primo segmento odierno, che è attualmente ancora in corso,infatti – il primo cavaliere azzurro a scendere sul campo di gara – si è reso autore di un’ottima esibizione in sella a Future, tanto da ottenere uno score di 30,50 che lo aveva posizionato provvisoriamente al quarto posto della graduatoria. Successivamente però si è venuto a sapere che i giudici di gara hannoto lo stessoperché, come riporta anche la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), sono state rilevate delle “tracce di sangue, nella bocca di Future,con il quale l’azzurro ha affrontato la prova. Future si è infatti ‘morso un labbro’ durante lo svolgimento della ripresa”.