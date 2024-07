Ecco il palio di agosto | Un’opera straordinaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Il patrono Sant’Emidio che, con la sua mitria, è al centro della scena. Sullo sfondo, invece, la facciata della cattedrale. È quanto raffigurato, nelper la giostra di, dall’artista ascolano Gaetano Carboni. L’opera, postuma, venne realizzata dal pittore (scomparso nel 2015) dieci anni fa, quando confezionó il drappo per il Sessantennale. Decise, allora, di lasciare in ereditá anche quello per il Settantennale, che è stato tenuto ’in segreto’ fino a ieri, quando è stato presentato in pinacoteca. Presenti, come al solito, il magnifico messere Marco Fioravanti, il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti e il professore Stefano Papetti. "Il Santo, nell’opera, tiene in alto il proprio braccio con un filo e questo fa pensare a un suo legame con il cielo – ha spiegato Papetti – A rendere ancor più suggestivo il, poi, i simboli dei sei sestieri.