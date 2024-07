Delusione olimpica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Ho apprezzato la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi, ho sempre ammirato i francesi, perché molto nazionalisti, l'inglese non lo scrivono e non lo parlano. Mi ha deluso solo la visione ad inizio e fine cerimonia di Zinedine Zidane, un ex calciatore cacciato fuori per una testata volontaria ad un avversario nella partita finale di un mondiale, e, cosa grave, premiato come miglior calciatore del torneo. Maurizio Baietta