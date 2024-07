Chiusura notturna a Borello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Anas ha programmato la prova di carico sul cavalcavia al km 212,900 della E45 (SS 3bis “Tiberina”) in località, nel Comune di Cesena. Per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della prova e alla raccolta dei dati tecnici è prevista latemporanea di una notte della E45, in entrambe le direzioni. Lasarà attiva a partire dalle 22:00 di giovedì 1° agosto fino alle 06 del giorno successivo, venerdì 2 agosto, tra gli svincoli diSud (km 211,800) eNord (km 214,100) in direzione nord/ Cesena e tra gli svincoli San Carlo (km 216,100) eSud (km 211,800) in direzione sud/Roma. Il percorso alternativo è costituito dalla SR142 con indicazioni sul posto. Gli interventi rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45.