Calendario volley Olimpiadi 2024 oggi in tv | orari partite sabato 27 luglio tv streaming

(Di sabato 27 luglio 2024)27incomincia il torneo dimaschile alledi Parigi. Alla South Paris Arena si disputeranno quattro incontri, ci sarà spazio per duedella Pool B e due sfide della Pool C. Incomincia la fase a gironi che promuoverà le prime due classificate di ogni gruppo e le due migliori terze classificate ai quarti di finale. La giornata si aprirà alle ore 09.00 con l’incrocio tra Giappone e Germania: gli asiatici guidati da Yuki Ishikawa si distinguono per la grande solidità difensiva e per l’ottima verve offensiva, ma dall’altra parte della rete dovranno fare i conti con le bordate del bomber Georg Grozer in un testa a testa che si preannuncia decisamente rovente. L’Italia debutterà alle ore 13.00 sfidando il Brasile in una grande Classica della pallavolo internazionale.