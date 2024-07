Calciomercato Milan Emerson Royal? Un mese per trovare l’accordo con il Tottenham  La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 27 luglio 2024)resta un obiettivo anche se l’affare non si sblocca: c’è unpercon ilLa pistanon è tramontata, ma al momento non è la priorità in casa. Il laterale delè sicuramente un colpo che Paulo Fonseca vorrebbe avere a tutti i costi in squadra, visto che il suo stile di gioco offensivo prevede la spinta dei due terzini. Da una parte, infatti, i rossoneri sono coperti con Theo Hernandez. Dall’altra, invece, c’è Calabria che non ha nelle sue corde la spinta. La precedenza va, però, data al mediano che è un colpo necessario per il Diavolo. Il brasiliano rappresenta comunque un’occasione per il Diavolo, visto anche che con gli Spurs ha giocato poco la scorsa stagione (22 presenze per un totale di 1153 minuti) e sta cercando una nuova destinazione.