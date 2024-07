Boxe oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 27 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Al via le danze sul ring. I tornei diallediprendono il via all’Arena Paris Nord, dove rimarranno fino al 4 agosto per poi spostarsi, dal 6, negli impianti del Roland Garros, il regno del tennis. E per l’Italia ci sarà parecchio da vedere, osservare, sperare. Quest’il contingente azzurro ha tre pugili di scena, tutti in sessione serale. Comincerà Sirine Charaabi nei 54 kg, poi proseguirà Alessia Mesiano nei 60 kg e, infine, a chiudere il programma ci sarà Salvatore Cavallaro, uno dei soli quattro pugili negli 80 kg costretto al turno preliminare. Ci sarà un vero e proprio doppio Italia-Turchia in questo primo giorno, nell’attesa che molto si dipani attraverso giornate che potrebbero tornare a fare la storia del pugilato azzurro.