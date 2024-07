Basket l’Australia batte nettamente la Spagna nella prima giornata delle Olimpiadi Mills e Lackdale decisivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)debutta nel migliore dei modi al torneo didi Parigi 2024! Gli australiani battono infatti ladi Sergio Scariolo campione d’Europa in carica per 92-80del gruppo A in quel di Lille (Francia). Un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale, dove i ragazzi di coach Goorjian hanno resistito anche agli attacchiFurie Rosse. Le due squadre torneranno in campo martedì 30 luglio, con lache dovrà sfidare la Grecia mentrese la vedrà con il Canada. 20 punti, 9 rimbalzi e 5 assist per Jock Landale e 19 punti di un sempre efficace Pattytra le fia degli australiani, mentre allanon sono bastati i 27 punti di un mai domo Santi Aldama e 17 punti di Sergio Llull per ribaltare l’inerzia del match.