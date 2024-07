Auto danneggiate nell’alluvione in Emilia Romagna | come chiedere i nuovi risarcimenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Bologna, 27 luglio 2024 – La Regioneha comunicato l’apertura del secondo bando per idei danni causati ai veicoli dall’alluvione del maggio 2023. Il rimborso riguarderà un maggior numero di mezzi dello scorso bando: verranno inclusi anche i furgoni a uso privato, lerovinate dalle frane, vendute a privati e il cui intestatario sia diverso purché dello stesso nucleo familiare. Stanziati 6 milioni per le nuove richieste, mentre 1 verrà impiegato per completare l’iter relativo al bando precedente. Fotocronache Germogli I contributi saranno di 3mila o 5mil a euro per la sostituzione dei veicoli, in base alla migliore classe ambientale verranno erogati più fondi, mentre per ciclomotori e motocicli consisteranno in 700 euro. La riparazione dei veicoli non irrimediabilmente danneggiati prevede un risarcimento fino a 2mila euro.