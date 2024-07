Attacco alla rete Tgv in Francia la situazione tornerà alla normalità da lunedì

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Parigi, 27 luglio 2024 - Ancora disagi sullaTgv in, colpita ieri da un grave sabotaggio coordinato. Il pieno ritornodei treni dell’alta velocità è previsto per, ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Patrice Vergriete, nel corso di una conferenza stampa. "Oggi laè migliorata sul Tgv Est", mentre sui Tgv Nord e Atlantique, verso la Bretagna e il Sud-Ovest, "siamo a 7 treni su 10", ma è ancora possibile registrare da un'ora a due ore di ritardo, ha spiegato l’esponente del governo. TOPSHOT - Workers operate to reconnect the signal box to the track in its technical ducts in Vald' Yerres, near Chartres on July 26, 2024, as France's high-speed rail network was hit by an attack disrupting the transport system, hours before the opening ceremony of the Paris 2024 Olympic Games.