Allerta caldo estremo con 6 città da bollino rosso nel week-end | le previsioni

(Di sabato 27 luglio 2024) L’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di, con temperature in forte aumento nel fine settimana. Questa prolungata fase di alta pressione, che ha già iniziato a far sentire i suoi effetti, raggiungerà un nuovo picco in questa ultima parte del mese di luglio, con valori termici che supereranno anche di 8 gradi le medie stagionali. Le massime potrebbero oltrepassare i 40 °C in diverse località del Centro e del Sud. Temperature oltre i 40 °C Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, il-end sarà caratterizzato da condizioni di tempo asciutto in gran parte del Paese – fatta eccezione per alcuni temporali pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici. L’alta pressione dell’anticiclone africano eserciterà una stretta ancora più forte, con giornate prevalentemente soleggiate e quasi prive di piogge.