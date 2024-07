Un coach da esportazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un faentino a Parigi. Gianluca Alberani parteciperà alla sua terza Olimpiade consecutiva comedella squadra di nuoto di El Salvador, traguardo che certifica l’importanza che sta avendo a livello mondiale in questa disciplina sportiva. El Salvador è infatti uno dei tanti paesi che si allena nelle strutture della società fondata dal 42enne faentino a Fort Lauderdale vicino a Miami, dove si è trasferito nell’ottobre 2009. Prima come assistantdi una squadra locale poi nel 2013 è diventato proprietario e fondatore di Azura Florida Aquatics, centro che prepara i nuotatori provenienti da tutto il mondo per le maggiori competizioni mondiali. Alberani, come si sente a partecipare per la terza volta alle Olimpiadi? "È molto gratificante e mi sento un privilegiato. È un sogno che ho sempre avuto e addirittura posso realizzarlo ben tre volte.