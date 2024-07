The Crow – Il Corvo | nuova clip e poster rilasciati al SDCC 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 26 luglio 2024) Manca poco più di un mese all’uscita di The, che vede al centro uno dei più grandi successi dell’horror, Bill Skarsgård (Nosferatu, It, Barbarian) e la cantautrice e attrice FKA twigs (Honey Boy). Skarsgård riprende l’iconico ruolo di Eric, originariamente interpretato dal compianto Brandon Lee. Dopo il primo sguardo all’interpretazione del personaggio, il film ha suscitato molte polemiche. Mentre alcuni speravano di vedere una rappresentazione accurata dei fumetti, altri hanno criticato apertamente la realizzazione del film. Il regista Rupert Sanders non sembra preoccuparsi troppo degli oppositori in questo momento, poiché il film deve ancora essere distribuito al mondo. Secondo la sinossi, “Le anime gemelle Eric (Skarsgård) e Shelly (FKA twigs) vengono brutalmente assassinate quando i demoni del passato oscuro di lei li raggiungono.