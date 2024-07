Temperature fino a 38 gradi Domenica 6 città da bollino rosso | quali sono

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sale l'allerta caldo in Italia, soprattutto al Centrosud, con l'anticiclone africano che fa impennaree umidità. Se domani saranno 12 ledaarancione, che prevede condizioni di rischio per la salute delle persone fragili,in 6è previsto, ossia l'allerta massima che prevede rischi per tutta la popolazione (a cui si aggiungeranno 13«arancioni»). Lo segnala il bollettino quotidiano sulle ondate di calore del ministero della Salute. Le«rosse» saranno Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Conmassime percepitea 38a Roma e Frosinone, e 37a Firenze e Palermo.