Sport in tv oggi venerdì 26 luglio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il programma e ildelloin tv di262024. Nessuna gara alle Olimpiadi di Parigi 2024 perché è il giorno della cerimonia di apertura. Inizia invece il weekend della Formula 1 in Belgio e proseguono i tornei di tennis (Atlanta, Umago, Kitzbuhel, Praga e Iasi) con tanti italiani. Infine, non si ferma il calcio con tante amichevoli per mettere minuti nelle gambe in vista dell’inizio della stagione: spicca Juventus-Norimberga. Di seguito ildettagliato con, canali e tutto quello che serve per seguire i varidiin tv26digliFace.