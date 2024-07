Sala dà la notizia | Per San Siro prossimi 2-3 mesi decisivi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il sindaco di Milano Giuseppein occasione dell’inaugurazione di Casa Italia a Parigi per le Olimpiadi ha parlato anche di San. Tema importante per Inter e Milan. MOMENTO – Il periodo è delicato per quanto riguarda il tema stadio a Milano. Ci sono difficoltà relative agli accordi tra Inter, Milan e Comune di Milano. Da una parte ci sono due club che continuano a lavorare in posti diversi (San Donato e Rozzano), dall’altra c’è chi vuole che le due squadre rimangano a giocare a Milano, proprio a San. Sulla scala del calcio si è espresso Giuseppe, il sindaco, che ha detto questo per alanews.it: «Su Sansono moderatamente ottimista. Stiamo parlando con le squadre, è un lavoro complesso ovviamente perché loro continuano a lavorare sulle loro strutture e sui piani alternativi. Io devo fare la mia parte, proteggere San