Oroscopo Branko venerdì 26 luglio 2024 | Scorpione determinato

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’diper oggi,26Ariete Cari Ariete, spesso vi fate pervadere da un certo pessimismo immaginando situazioni catastrofiche che poi non si verificano. Anche questa volta potreste essere sorpresi in positivo dal corso degli eventi. Anche dal punto di vista della salute ci sarà qualcosa che turberà il vostro buonumore. Toro Cari amici del Toro, dal punto di vista delle interazioni sociali state vivendo una fase di calo, anche se si tratta solo di una fase passeggera. Forse avreste bisogno di un sussulto, anche dal punto di vista professionale. La situazione è un po’ stantia e questo incide sul vostro umore. Gemelli Cari Gemelli, la vostra carriera e le vostre finanze procedono in maniera spedita. Dal punto di vista sentimentale vi troverete a dover fronteggiare degli alti e bassi.