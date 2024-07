Olimpiadi di calcio Parigi 2024 | i primi incontri e la Nazionale Italiana under 19

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il torneo didellediè ufficialmente iniziato, portando con sé tutta l’emozione e l’energia che solo un evento di tale portata può generare. Ecco cosa è successo neitra le squadre nazionali. Le prime partite del torneo didellehanno visto alcune sorprese e conferme, mentre le squadre si battono per avanzare nei gironi e raggiungere la gloria olimpica. Mentre il mondo delolimpico è in fermento, uno sguardo particolare è rivolto alla19, recente vincitrice degli Europei di categoria, anche se non presente ai giochi di quest’anno.di, foto Ansa – VelvetMagLa partita inaugurale ha visto la Francia, padrona di casa, affrontare gli Stati Uniti in un match che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori.